3回1死一、二塁からスアレスのチェンジアップを左翼席へ運んだ■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表戦の3回に勝ち越し3ランを放った。「3番・中堅」で先発出場していた鈴木誠也外野手が初回に二盗を試みた際に負傷交代。森下は2回の守備から急遽出