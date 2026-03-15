3回1死二塁で第2打席…直後に佐藤輝明が適時二塁打■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で先頭打者弾を放った。3回の好機では申告敬遠で勝負を避けられた。大谷は負けられない一戦に「1番・指名打者」で出場。初回に相手先発の左腕スアレスから飛距離