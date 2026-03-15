縁あって付き合った男性が、別れたあとにどうしているのか、誰でも多少は気になるもの。「新しい彼女ができたかどうか」を聞き出すには、どのようなLINEを送るといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「元カレに新しい彼女ができたかどうかを探るLINE」をご紹介します。【１】「久しぶり！新しい彼女できた？」と軽いノリで聞く「ストレートに、でも重くならないように明るく切