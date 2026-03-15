HELLOVENUS出身の女優イ・ファギョムが、結婚を発表した。イ・ファギョムは3月13日、自身のSNSに「私をいつも応援してくださる大切な方々に、個人的なニュースをお伝えしようと思います」と投稿。【写真】ウェディングドレス姿のイ・ファギョン続いて「今月末、人生の新しいスタートを約束することになりました」と前置きし、「時には親友のように、またある時は悪天候の時の大きな傘のように心強く、本当にありがたい人に出会えた