卒業式の日に告白をされたら、一生の思い出と言ってもいいくらい印象に残るものではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者の意見を参考に、「卒業式の日、女性が憧れる告白のシチュエーション９パターン」を紹介させていただきます。【１】行事が全て終わったその日の夜の、家の近くの公園「不意打ちで『話がある』なんて呼び出されたりしたら、テンションが上がる」（２０代女性）と、予想外の展開にドキドキし
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