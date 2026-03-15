◆米男子プロゴルフツアープレーヤーズ選手権第３日（１４日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１７位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７０で回って通算６アンダーとし、首位と７打差の１５位で最終日を迎える。４番で第２打をグリーン奥のバンカーに入れダブルボギーをたたいたが、その後は４つのバーディーでスコアを