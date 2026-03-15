◆米男子プロゴルフツアープレーヤーズ選手権第３日（１４日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７６とスコアを落とし、通算２オーバーで６３位に後退した。１番をバーディーでスタートしたが、４番で左ラフからの残り１３１ヤードの第２打が、グリーン手前の池につかまりダブルボギー。１２