◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの森下翔太外野手（２５）＝阪神＝がチームの窮地を救う一打を放った。途中出場で３回にこの日初打席。阪神の同僚・佐藤輝明内野手（２７）の同点打に続き、１死二、三塁で勝ち越し３ランを左翼席に放り込んだ。メジャーで２年連続２ケタ勝利の左腕、Ｒ・スアレス（レッドソックス）の決め球のチェンジアップにやや体勢を崩