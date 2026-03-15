あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「超ベリーグッド」の略語は？「超ベリーグッド」の略語はなんでしょうか？ヒントは「チョベリバ」の反対です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「チョベリグ」でした！「チョベリグ」とは、「超ベリーグッド」を略した言葉。社会の出来事や人物の評