花村想太（C）マイナビ TGC 2026 S/S SOTA HANAMURA（花村想太）が、3月14日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された「TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演し、トリとして全3曲を披露。超満員の観客を魅了した。【写真】「TGC2026S/S」でトリを務めた花村想太、熱いパフォーマンスの模様ステージは先日リリースされた「Me.exe」からスタートすると、初披露曲の「イエナイ」、そしてラストには俳