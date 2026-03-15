放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、祝『笑点』3000回ということで、マンネリと言われながらも番組が長く続いている秘訣についてお届けする。＊＊＊2月22日に『笑点』がなんと3000回放送。ざっと暗算すると60年。これは凄い。お爺ちゃんの座布団のとりっこを60年見てる国民性。どんな悲惨な戦争が