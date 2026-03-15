あなたは読めますか？突然ですが、「杞憂」という漢字読めますか？日常生活やビジネスシーンでもよく耳にする言葉ですが、正しい由来や漢字の書き方までは意外と知らない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「きゆう」でした！この漢字は、将来のことについて、あれこれと無用な心配をすることを意味します。古代中国の杞という国の人が、天が落ちてこないかと心配して不眠不休になったという故事が由来となっていま