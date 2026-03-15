あなたは読めますか？突然ですが、「相槌」という漢字読めますか？コミュニケーションの基本として日常的に行っている動作ですが、漢字で書かれると一瞬迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あいづち」でした！相槌とは、相手の話に合わせてうなずいたり、短い返答をしたりして、話を聞いているという合図を送ることを意味します。もともとは、二人の鍛冶職人が交互に槌を打ち下ろすことを指した言葉で