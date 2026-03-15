強烈なインパクトを残した奇抜デザイン世界中の自動車メーカーは過去数十年にわたり、大胆かつ斬新なデザインのクルマを数多く生み出してきた。もちろん、誰も驚かせない安全なデザインが世の主流だが、本特集で取り上げるのは例外的なクルマだ。【画像】「世界一美しい」とも称される魅惑のクーペ/カブリオレ【ブガッティ・タイプ57を詳しく見る】全38枚一見クレイジーに見えるが、こうしたデザインは確かな技術的根拠に基づく