昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの近藤健介外野手（32、日本ハム）について言及した。過去3試合は12打数無安打の近藤について、駒田健吾アナウンサーが「近藤選手がちょっと元気ないかなと思ってしまうんですが」と質問。これに中田氏は「ずっと大谷選手の後ろを打っ