元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。後輩「Snow Man」の宮舘涼太（32）との共演を振り返る場面があった。「とある番組」の収録があったことを明かした松岡。その番組で宮舘と共演したそうで、「俺ね、宮舘とちゃんとしゃべったの実は初めてで」と話した。番組には宮舘のほか、ジュニアも6人ほどいたといい、彼らが宮舘に質問をしたり、宮舘も質問を仕返す中で、自身は