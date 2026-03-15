動画配信サービス「DMM TV」で独占配信中のクライム・サスペンスドラマの続編『外道の歌 SEASON2』が、4月9日より配信開始となる。初回は第1話・第2話が同時配信され、その後は毎週1話ずつ最新話が公開される。【相関図】強烈なキャラクターが勢ぞろい本作は、窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務める復讐劇。表向きは古書店を営む男たちが、法の裁きを逃れた悪人に私的制裁を下す“復讐屋”として暗躍する姿を描く。2024年12月に配