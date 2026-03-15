定年が近づくにつれ、だんだんと老後のお金について考える機会も増えるでしょう。そのようなとき、「リスクを負いたくない」「下手な商品には手を出さない」と心に決めていても、さまざまな理由で大切な資産の一部を失ってしまうことがあるため注意が必要です。今回は60歳男性の事例をみていきましょう。※個人の特定を避けるため、事例は一部脚色して記事化しています。エリート会社員が“しつこい営業マン”に足を止めたワケ今回