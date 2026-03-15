◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」は3回に逆転しました。1-2の3回、先頭の源田壮亮選手が四球で出塁。送りバントで上位につなぐと、前の打席にホームランの大谷翔平選手は申告敬遠で歩かされます。すると2番起用の佐藤輝明選手が左腕スアレス投手のインコースの変化球をとらえ、ライト線へのタイムリー二塁打。同点に追いつきます。さらに鈴木誠