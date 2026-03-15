放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが14日、Xを更新。与野党女性議員の「過去」に言及した。デーブは「与野党大物女性議員が若い頃に、深夜番組で仲良く世間話してた時代が懐かしくって」とつづった。デーブは具体的な名前などには触れていないが、コメントなどではかつて深夜番組でキャスターと人気タレントという立場で共演していた時期があった、自民党の高市早苗首相と立憲民主党の蓮舫参院議員のことをさして