株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』は、このほど「お子さまとのおふろ」に関する実態調査の結果を発表しました。同調査によると、約3人に1人が「子どもとのおふろに困りごとがある」と回答したことがわかりました。では、生後1カ月での困りごとにはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】生後1カ月での困りごとTOP3調査は、0歳以上の子どもがいるアカチャンホン