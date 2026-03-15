まんまるの大きな瞳と見つめ合ったあの日。それは、過酷な外の世界で命を繋ぎ、懸命に子育てを終えた1匹の母猫が「本当の家族」と出会った瞬間でした。病というハードルさえも「家族になるために必要なことだった」と語るThreadsユーザー・yuさん（@namihanay）の愛猫となったのは、キジ白猫の女の子「ルナ」ちゃんです。【写真】お迎えから1年、ついに叶った初めての「膝乗り」子育てを終えた母猫との出会いルナちゃんは以前、あ