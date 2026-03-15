学年度末が近づくと、4月からの新年度がどんな環境になるのかが気になり始めます。次のステージへ大きく踏み出す進学ほどではなくても、クラス替えも同じこと。ママスタコミュニティでクラス替えについて目につくのは「あの子と別のクラスになりたい」といった話題ですが、一方で「あの子と同じクラスになれるといいな」と願う子もいます。先生への仲よしアピールを計画している娘。逆効果じゃない？今のクラスにとても仲よしのお