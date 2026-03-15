ランチや飲み会に誘って「行けたら行く」と言われた場合、どのように対応していますか？考え方の違いからトラブルに見舞われたというママから、こんな投稿がありました。投稿者さんはSNSで知り合ったAさん（双子のママ）、Bさん（妊娠中）に数か月先の日程で「ランチかお茶しませんか」とお誘いしたそう。するとAさんは「参加する」、Bさんは「もし行けたら一瞬でも顔を出す」という曖昧な返事だったそうです。投稿者さんは、Bさ