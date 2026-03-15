福岡県警飯塚署は15日、飯塚市の女性が交流サイト（SNS）を使った投資・ロマンス詐欺に遭い、2万円分のギフトカードをだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2日から8日までの間、被害者がSNSを通じて知り合った相手からLINEに誘導された。「ギフトカードのコードを教えてほしい」と言われ、2回にわたって合計2万円分のコード番号を相手に送信してだまし取られたという。同署は「SNSなど一度も会った