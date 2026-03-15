今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スコップハンバーグを作るきりたん。』というahiru-chanさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）本シリーズ的にハンバーグレシピにはまだまだ可能性を感じているので、更なる簡単さを求めていずれまた再挑戦してみたいと思います。 ※きりたんのレンジでチン！ は、特記がない限り全て６００ワットです。以前、簡単な煮込みハンバーグを作った投稿者のahiru-chanさ