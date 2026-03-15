3月15日午前、静岡県南伊豆町石廊崎の海岸で、20代の会社員の男性が海に転落する水難事故がありました。 15日午前6時半ごろ、南伊豆町石廊崎の海岸で「男性を救助した」と通りかかった船から警察に通報がありました。 警察によりますと、海に転落したのは伊豆の国市四日町に住む会社員の男性（27）で、男性にけがはありませんでした。 男性は午前5時半ごろ、一人で釣りに来ていて、何らかの原因で波にさらわれ海中に転落し、沖