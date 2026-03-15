＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが進行している。ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華が日本時間午前10時39分に1番パー5からティオフ。バーディで滑り出し、トータル3アンダー・単独首位に立っている。〈連続写真〉軸ブレ&上下動なし！菅楓華の美スイング4打差2位タイに金澤志奈とチェン・ミンロウ（台湾）