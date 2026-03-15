３月１１日、大阪府の公立高校の一般入試が行われました。平均倍率は１．０５倍となりましたが、現時点で約４割の学校が『定員割れ』。背景には、「高校の授業料無償化」があると考えられています。 【画像を見る】大阪の「公立離れ」が始まったのはいつか（図解） ４月から全国で実施予定の授業料の無償化―。 全国に先駆けて無償化に取り組む大阪で、いま何が起きているのか。そして、無償化は現場の教育にどのよ