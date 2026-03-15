◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。「2番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手（27）が第2打席に適時打を放った。1-2で迎えた3回、1死二塁で直前の大谷が敬遠されて一、二塁。佐藤はフルカウントから6球目のスライダーを捉えた打球は右翼線への適時二