野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」は日本時間１５日、日本代表「侍ジャパン」とベネズエラによる準々決勝が、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われている。日本は一回、３番・中堅で先発出場していた鈴木誠也（米カブス）が負傷交代するアクシデントがあった。（デジタル編集部）一回、四球で出塁した鈴木は二死となったのち、５番・岡本和真の打席で二盗を試みた。直後はセーフと判