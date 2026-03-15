中国が人工衛星「遥感（ヤオガン）」で日本の本土や近海などを監視しているのは、台湾有事などに際し、在日米軍基地から来援する米軍の動きを早期に探知するためとみられる。米国の接近や行動を阻む軍事戦略「Ａ２ＡＤ（接近阻止・領域拒否）」の確立に向け、中国軍は宇宙からの監視能力を着実に増強させている模様だ。米強襲揚陸艦が拠点を置く米海軍佐世保基地（長崎県）付近の上空についても分析したところ、２０２５年１２