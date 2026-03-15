国会議事堂＝東京・永田町自民党の小林鷹之政調会長は15日のNHK番組で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、中東地域に自衛隊を派遣して船舶を護衛するかどうか問われ、慎重に対応すべきだと強調した。中道改革連合の岡本三成政調会長は、19日に予定される日米首脳会談を控え、高市早苗首相は米側から派遣要請を受けても熟慮する必要があるとの認識を示した。自衛隊法では海上警備行動を発令し、武器を使って日本関係船