米経済誌フォーブスが11日、毎年恒例の「世界のセレブの長者番付」を発表し、2025年は米歌手テイラー・スウィフト（36）が、純資産20億ドルで7位にランクインした。2023年に世界ツアー「エラズ・ツアー」の大成功と音楽カタログの価値によってビリオネアとなったスウィフトは昨年、アルバムの権利をすべて買い戻したことで資産価値が飛躍的に向上した。印税とツアーから得た収入だけで推定約10億ドルにのぼるとフォーブスは伝えて