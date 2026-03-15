逗子市役所（資料写真）任期満了に伴う神奈川県逗子市議選（定数１７）が１５日、告示された。午前１０時時点で前回より３人少ない計２２人が立候補を届け出た。投開票は２２日。立候補者の内訳は現職１３人、元職２人、新人７人。党派別は自民３人、国民２人、参政１人、共産１人、立民１人、公明２人、無所属１２人となっている。うち女性は９人。現在欠員２となっている現職は２人が引退する。期日前投票は１６日から２１