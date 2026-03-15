フィギュアスケートペアのロシア王者アレクサンドラ・ボイコワとドミトリー・コズロフスキーが、国際大会の出場禁止が続く現状に不満を爆発させた。?ボイコズ?ペアは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組と２０２２年北京五輪などでしのきを削ってきたライバル。現在はロシアによるウクライナ侵攻の影響で国際大会に出場で