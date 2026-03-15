肩甲骨が本来の位置に戻れば全身の不調が改善される理由 肩甲骨の不調は全身に影響する ここまで紹介してきたように、肩甲骨と周囲の筋肉は、緊密に連動するいわば一心同体の関係。好調も不調もすぐに連鎖します。つまり、肩甲骨を正しい位置へ戻してこわばりを解消してあげれば、関連する筋肉にも好影響を与えることになるのです。 また、影響は首や肩だけに限らず、腰にも及びます。これは肩甲骨と腰を支える骨盤が連動してい