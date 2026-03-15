自律神経の乱れによる腰痛の原因 心因性腰痛は若くても起こる ●悩みごとが無くなると腰痛が消える？腰痛には、骨や筋肉、内臓などの不調による『画像診断ができる腰痛』と心因性腰痛を含む原因不明の『画像診断が難しい腰痛』の2つがあります。目で見える明らかな異常であれば、その原因を治療してとりさったり緩和することで腰痛は改善します。しかし、自律神経の乱れからくる腰痛などに対して体の不具合からくる腰痛のための