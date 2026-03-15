レジェンド・ドネア vs “神の左”増田陸、勝敗の行方は？ この一戦の最大のテーマは、43歳の生ける伝説ノニト・ドネアと、26歳の日本のホープ増田陸による「世代交代」だ。 5階級制覇という輝かしい実績を持つドネアだが、前戦からの再起となり、年齢的な衰えを指摘する声もある。 しかし、彼は「再び最強になる」と完全復活を宣言しており、その経験とリングIQは計り知れない。 対する増田陸は、10戦9勝8KOとい