子どもの約7割が鉄不足！鉄不足を防ぐ食材鉄欠乏になる原因と症状例も紹介 赤い肉と赤い魚で鉄不足を防ぐ 子どもの約7割が鉄不足！ 子どもの成長に欠かせない栄養素の中でも、一番に挙げたいのが「鉄」です。鉄の役割を知れば、その大切さを理解できるでしょう。 鉄の役割 ●全身に索を運ぶ赤血球をつくるために必要となる●食べ物から効率よくエネルギーをつくり出す●やる気や集中力などを司るドーパミンや、気