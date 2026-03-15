15日午前、山形県小国町の国道113号で車2台が絡む事故があり、けが人が複数出ています。事故の影響で現場付近は全面通行止めとなっていましたが、午前11時前に解除されました。15日午前9時ごろ、小国町綱木箱口の国道113号で、車2台が正面衝突する事故がありました。この事故で、運転手を含む車に乗っていた複数人がけがをして病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。事故の影響で、国道113号は午前9時半から