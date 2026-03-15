◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの２番に抜てきされた阪神・佐藤輝明内野手が期待に応えた。３回１死二塁から大谷が申告敬遠され、一、二塁。ここで右翼線への同点二塁打を放った。さらに、負傷した鈴木に代わって途中出場した森下が左越えに勝ち越し３ラン。１次ラウンドでは控えが主だった阪神勢２人が大一番で輝きを放った。１次ラウンド序盤は代打で