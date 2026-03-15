資格は十分TBSの日曜昼の風景が大きく変わる。1985年の番組開始以来、41年間も続いてきた長寿番組の「アッコにおまかせ！」が2026年3月で終了することになったからだ。その後番組として4月に始まるのは、くりぃむしちゅーの上田晋也が司会を務める生放送の情報番組「上田晋也のサンデーQ」である。【ラリー遠田/お笑い評論家】＊＊＊【写真】ラブラブ過ぎ？和田アキ子と人気俳優の「密着ショット」上田は数多くのレギュラ