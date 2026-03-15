超長寿社会を最後まで健（すこ）やかに生き抜くには、何よりもまず「最重要臓器」の健康が大前提となる。その停止は死を意味し、24時間動き続けている働き者の心臓。斯界の権威が、万人に役立ち、そして高齢者でも取り組みやすい「心臓リハビリメソッド」を解説する。【上月正博/東北大学名誉教授】＊＊＊【写真を見る】「最重要臓器」に効く食材とは？心筋梗塞、それはすなわち死を意味する――。かつて心臓病は「即死」の