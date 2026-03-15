お笑いタレントの狩野英孝（44）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。同局で放送されていた「めちゃ×2イケてるッ！」のオーディションを受けていたことを明かした。今回のゲストは、お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子。大久保との初対面は、2010年に行われためちゃイケの新メンバーオーディションで、狩野は「僕がしっかり覚えているのは、めちゃイケのオーディション。オーディションであの