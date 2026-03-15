俳優の前田敦子（34）が、7歳の長男とともに東京ディズニーリゾートを楽しむ様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】前田敦子、親子でディズニーを楽しむ様子（動画あり）2018年7月、俳優の勝地涼（39）と結婚し、翌年、第1子となる長男の誕生を報告していた前田。しかし2021年4月に離婚したことを発表していた。Instagramでは、これまで長男との日常を発信していて、2026年2月11日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪