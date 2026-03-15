人気芸人がかつて沖縄の国際通りで巻き起こしたという衝撃の「モテ伝説」が同期の口から暴露され、スタジオが衝撃を受けるシーンがあった。【映像】驚異的にモテる芸人2026年3月12日放送の『見取り図じゃん』は、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ランジャタイ（伊藤幸司、国崎和也）、ジャングルポケット（太田博久、おたけ）が集まる「デビュー20年目同期集結SP」。リリーが「（おた