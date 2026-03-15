爆笑問題の2人が15日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組冒頭で芸能大賞受賞を報告した。番組がスタートしてすぐ、爆笑問題の太田光と田中裕二の2人が14日、第42回浅草芸能大賞を受賞したニュースを伝えた。テレビ画面では14日の受賞VTRが流れ、画面右上にはワイプ生映像で田中と太田が映り込んだ。大賞受賞をアナウンスされたときはワイプの太田は口を大きく開けて驚いた表情を見せていた。VTRでは、