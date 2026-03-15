ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が3月12日（木）に配信された。番組冒頭、若者のテレビ離れについてトークするなかで、吉住が自身のファン層や扱われ方について嘆く一幕があった。先日、マネージャーの結婚式に参列した井口から、若者のテレビ離れを実感するエピソードを聞いた吉住は「確かに見てないですね」と深く共感。自身も声をかけられる際、「ド