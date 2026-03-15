現職と新人の一騎打ちとなった、任期満了に伴う美作市長選挙は、きょう（15日）投票が行われています。 【写真を見る】【美作市長選挙】きょう（15日）投開票現職と新人の一騎打ち投票締め切りは午後6時【岡山】 美作市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、現職で5選を目指す萩原誠司氏（69）と、新人で元美作市議会議員の安東章治氏（67）の2人です【画像①】。 美作市長選挙は、「人口減少への対策」や「地域